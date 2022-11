Gallarate e Campus si affidano al parquet amico per muovere la classifica

Impegni interni per Campus Varese, Esse Solar Gallarate e 3G Legnano nel sesto turno della Serie B di basket che si disputerà tra sabato 5 e domenica 6 novembre. Big match esterno a Vigevano invece per la LTC Sangiorgese. Vediamo i dettagli.

QUI CAMPUS – La Varese Basketball di coach Donati è sempre alla ricerca del primo successo in campionato. I gialloblu-biancorossi ci proveranno sabato sera (20,30) in via Pirandello contro la Fabo Herons Montecatini: attesa per il ritorno in città di Nicola Natali, tre stagioni, 69 partite giocate e 149 punti in Serie A con la Openjobmetis. Su di lui – che in Serie B gioca da ala forte – ci sarà la francobollatura di Trentini (foto in alto – Varese Basketball/C. Bettoni) che nell’ultimo periodo ha trovato ottime cose anche in attacco. Necessario però che tutti stringano le maglie in difesa, il vero tallone d’Achille di Blair e compagni. Varese attende notizie dall’infermeria e in particolare da Allegretti – KO nel riscaldamento a Piombino – e da Bottelli considerato in ripresa.

QUI ESSE SOLAR – Test molto difficile per il Basketball Gallaratese la cui lunghissima imbattibilità interna sarà messa a dura prova dalla visita (sabato 5, 18,30) della Maurelli Libertas Livorno, una sola sconfitta fino a questo momento. La squadra di Gambaro arriva da un doppio KO esterno ma ha riattivato Hidalgo e Clerici e punta forte sul fattore campo per tornare a muovere la classifica: in via Sottocosta ci sarà anche la “festa della Maglietta” con tanti bambini del minibasket ospiti sugli spalti per sostenere Ciardiello e compagni.

LEGNANESI – Ferma a quota 4 in classifica, con un derby perso sul filo di lana e un record di 2 vinte e 3 perse, la 3G Electronics Legnano cerca il riscatto sul campo amico del PalaBorsani (domenica, ore 18) contro la Gema Montecatini reduce – al contrario – dal successo nel derby cittadino con gli Herons. La Sangiorgese invece va a Vigevano per la sfida più interessante del turno: lomellini imbattuti a quota 10, “Draghi” immediatamente alle loro spalle a quota 8. Pronostico della vigilia a favore del team di coach Piazza ma Bertocco e compagni hanno già fatto capire di saper spiazzare tutti.