Da giovedì possono essere accesi i riscaldamenti a Varese: “Che sia un utilizzo responsabile”

Dopo le due ordinanze che avevano prorogato l’accensione dei riscaldamenti al 30 ottobre e successivamente al 3 novembre, a partire da giovedì 3 novembre sarà possibile accendere i riscaldamenti in città di Varese, anche in considerazione dell’abbassamento delle temperature previsto per i prossimi giorni.

L’invito che il Comune rivolge a cittadini e amministratori di condominio però è di un utilizzo responsabile del riscaldamento, sia per favorire un risparmio in bolletta sia in ottica di tutela ambientale.

Restano in vigore le regole indicate nel piano nazionale di contenimento di consumo del gas, che prevedono la riduzione di un grado delle temperature: 17 gradi con 2 gradi di tolleranza per le attività industriali e artigianali, 19 gradi sempre con 2 gradi di tolleranza per gli altri edifici, con il limite massimo di accensione di 13 ore al giorno.