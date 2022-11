Inaugurata casa sant’Antonio, un nuovo “nido” per i minori in difficoltà a Varese

E’ stata inaugurata venerdì 11 novembre nel quartiere Bizzozero di Varese, in via del Bacino, Casa Sant’Antonio, una struttura destinata ad accogliere fino a 10 fra preadolescenti ed adolescenti (dagli 11 ai 17 anni), che per problemi di varia natura devono lasciare temporaneamente le loro famiglie di origine.

La struttura fa capo alla Cooperativa San Luigi, subentrata alla Fondazione monsignor Proserpio nella proprietà dell’immobile ricevuto in dono dai vecchi proprietari, che già gestisce un’analoga struttura nel territorio della parrocchia del Lazzaretto, ma anche due strutture per adulti in difficoltà, una ancora a Bizzozero, nel quartiere di S. Maria Maddalena, denominata Casa S. Carlo, per uomini adulti soli, ed una a Giubiano, denominata Casa S. Margherita, e per donne in difficoltà.

«Una realizzazione di cui purtroppo si avverte la necessità – ha spiegato don Marco Casale, presidente della Cooperativa San Luigi, ma anche parroco di Bizzozero – come dimostra la struttura del Lazzaretto, sempre completamente piena, e come dimostra l’attenzione che le istituzioni cittadine hanno da subito dato all’iniziativa».

All’inaugurazione era presente l’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Varese, il prevosto monsignor Luigi Panighetti, il responsabile Caritas cittadina e decanale.

(Si ringrazia per testi e foto Bizzozero.net)