La Openjobmetis lancia il mini-abbonamento per le due partite di dicembre

4.300 tifosi contro Trento, oltre 4.100 con Treviso e poi il record dei quasi 4.800 spettatori per il successo di sabato sera contro Venezia. La Pallacanestro Varese sta richiamando sempre tantissima gente sugli spalti della Enerxenia Arena in occasione delle partite di Serie A e – grazie anche ai risultati raggiunti in questa prima fase di stagione – promette di ripetere grandi numeri anche nelle prossime gare.

Nel mese di dicembre saranno due gli appuntamenti casalinghi della Openjobmetis e la società biancorossa ha deciso di mettere in vendita un mini-abbonamento dedicato ai tifosi che vorranno assistere a entrambe le gare. La prima è un vero e proprio big-match, la sfida alla capolista Virtus Bologna di domenica 4 (ore 19), il secondo è invece in programma domenica 18 contro la Pallacanestro Trieste.

Il pacchetto, chiamato “December Pack”, è in vendita online da oggi, lunedì 21 novembre, e resterà disponibile sino a domenica 4 dicembre a poche ore dal match con la Virtus. Per acquistarlo si può CLICCARE QUI e successivamente selezionare la voce “Abbonamenti”. I prezzi vanno dai 29 euro di Galleria e Curva Nord sino ai 360 del parterre nord, sud e ovest passando dai 49 della tribuna silver, dai 69 della tribuna gold e dai 170 del parterre est. Sono inoltre previsti sconti sia per gli under 30 sia per gli under 18 sempre nell’ottica di favorire il pubblico giovane.

RUZZIER A TRIESTE – Proprio Virtus e Trieste sono le due società coinvolte nell’operazione di mercato definita oggi che ha coinvolto un ex biancorosso, Michele Ruzzier. Il playmaker, una stagione a Varese, ha lasciato le “Vu Nere” per tornare nella sua città natale dove avrà molto più spazio, quello che gli è mancato a Bologna.

VARESE TERZA – L’imbattuta Segafredo e l’AX Armani Milano sono le sole squadre davanti a Varese in classifica dopo la settima giornata. Il ko di Tortona a Brescia ha infatti permesso alla Openjobmetis di agganciare i piemontesi al terzo posto. Il successo di Verona, prossima avversaria di Ferrero e compagni, permette invece alla Tezenis di lasciare l’ultimo posto in classifica: ora a quota 2 c’è solo Scafati.