La riscoperta del cielo magico della Namibia con il Gruppo Astronomico Tradatese

È ormai ben nota l’ aberrante influenza dell’inquinamento luminoso ovunque in Europa, ma con punte estreme in Lombardia e nella provincia di Varese. Si tratta di un vero e proprio dramma ecologico che, oltre ad imporre costi enormi alle varie amministrazioni (abbagliate dalla falsa ideologia della sicurezza) ha praticamente cancellato la visione magica del cielo stellato. Per questo chi ama la natura va alla ricerca disperata dei pochi siti rimasti incontaminati.

Uno di questi siti è la Namibia, grazie al clima desertico ed alla scarsa popolazione locale. Per questo la nazione africana sta diventando un autentico “paradiso” per gli amanti del cielo stellato di ogni parte del mondo. Tra questi, quattro membri della Società Astronomica “G.V. Schiaparelli” di Varese (Andrea Aletti, Federico Bellini, Luca Buzzi e Gianni Galli) che dal 3 al 9 aprile scorso si sono recati in Namibia con lo scopo di installare un telescopio del diametro di 36 cm presso una struttura, denominata “Hakos Farm”, sita a circa 135 Km a SW della capitale Windhoek. Alla Hakos Farm sono ospitati numerosi altri strumenti che beneficiano sia del clima che della bellezza del cielo del Sud, quasi completamente privo di inquinamento luminoso.

Il telescopio è stato donato da un astrofilo varesino, Piergiorgio Ferrante, scomparso prematuramente a soli 51 anni ed in passato socio della Società Astronomica di Varese, che ha condiviso con gli altri appassionati il desiderio di disporre di un efficiente e moderno strumento di osservazione sotto uno dei più bei cieli del nostro pianeta. Strumento che grazie ad Internet può essere gestito direttamente dall’Italia, senza la necessità di essere fisicamente presenti in loco.

Sarà questo l’argomento suggestivo ed imperdibile della conferenza che il GAT, Gruppo Astronomico Tradatese ha organizzato per lunedì 7 novembre alle ore 21 al cinema “Grassi” di Tradate dal titolo: “Ritorno dalla Namibia”. Relatori saranno Andrea Aletti, Luca Buzzi e Gianni Galli che parleranno del viaggio, dell’installazione e dei primi risultati del telescopio P. Ferrante (che, è bene ribadirlo, viene gestito in remoto da Varese), ovvero di qualcosa che, ritenuto un sogno solo un anno fa, si è poi tramutato in splendida realtà. Ma i relatori parleranno anche di molto altro. In particolare essendo astrofili da una vita, parleranno della magica bellezza del cielo australe della Namibia, del quale verranno presentate fantastiche riprese fotografiche e filmate.

Non mancherà anche una rassegna delle bellezze sia naturalistiche che geologiche della Namidia. Per finire con una visita circonstanziata ad H.E.S.S (High Energy Stereoscopic System), situato nelle vicinanze della Hakos Farm e costituito da 5 telescopi segmentati (4 da 12 metri ed uno da 28 metri) che sono uno dei complessi più importanti al mondo per l’astronomia dei raggi gamma, radiazione emessa dai fenomeni più energetici e violenti del Cosmo.