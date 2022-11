La stampa di settore: “MV Agusta nel mirino di KTM”

MV Agusta potrebbe essere, ancora una volta, al centro di una operazione di mercato con il passaggio di mano di parte delle proprie quote. L’anticipazione arriva dalla stampa specializzata prima straniera e ora italiana: articoli secondo i quali la Casa motociclistica varesina starebbe interessando molto da vicino KTM.

Ovvero il colosso austriaco che negli anni scorsi acquisì Husqvarna – altro marchio che era nel “portafoglio” della famiglia Castiglioni – salvo poi chiudere lo stabilimento di Cassinetta di Biandronno e portare lontano la produzione (ora quello spazio, per fortuna, è stato occupato da un altro marchio motociclistico, quello di SWM).

A parlare di una possibile operazione è stato il sito Speedweek.com con un lungo pezzo nel quale ricostruisce l’interesse di KTM – del suo CEO Stefan Pierer – per Ducati non andato a buon fine. La casa austriaca però sarebbe interessata a un marchio italiano e Pierer, pur sostenendo di “non aver acquistato MV Agusta” non nasconde di conoscere bene la situazione dell’azienda ora posseduta dalla famiglia Sardarov.

Dallo scorso mese di settembre, tra l’altro, KTM ed MV collaborano per la rete commerciale del Nord America, un avvicinamento che oggi potrebbe essere riletto nell’ottica di una operazione più ampia. L’articolo di Speedweek è stato ripreso dal sito specializzato italiano GPOne che azzarderebbe anche la possibilità di un ritorno ad alto livello nel settore sportivo da parte di MV Agusta (attualmente impegnata nel Motomondiale in Moto2 con il team italo-svizzero Forward ma senza risultati rilevanti) anche se KTM è già presente in MotoGP.

Di certo c’è che domani – giovedì 3 novembre – il CEO di MV Agusta, Timur Sardarov, incontrerà i lavoratori dell’azienda della Schiranna e darà alcune notizie che presumibilmente riguarderanno questa operazione. Secondo alcune voci raccolte da VareseNews, KTM potrebbe essere interessata a un ingresso nel capitale di MV Agusta con una parte delle quote, ma come socio di minoranza. Uno scenario che sarebbe interessante dal punto di vista dello sviluppo futuro ma che è ancora tutto da confermare.

L’azienda, nei giorni scorsi, ha anche convocato un appuntamento aperto alla stampa per il prossimo 8 novembre, martedì, nella propria sede di Milano in viale Teodorico. Un’occasione che però riguarderà i progetti futuri a livello di prodotti e non – salvo cambi di direzione – novità sulla compagine societaria.