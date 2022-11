La E-Work Busto Arsizio cerca la riscossa sul campo di Bergamo

Serve una sterzata al più presto in casa E-Work Busto Arsizio: la Uyba, che in cinque turni ha raccolto appena tre punti in classifica, sta attraversando un momento piuttosto complicato – è nel gruppo delle penultime – ma ha tutta l’intenzione di cambiare rotta a partire dal match di domenica 13 (ore 17) a Bergamo.

Le orobiche hanno sino a qui ottenuto quattro punti e sono reduci da un KO al quinto set contro Cuneo, motivi per cui anch’esse hanno intenzione di provare a vincere tanto più sul taraflex di casa del PalaIntred.

“Radio Farfalle” annuncia la squadra di coach Marco Musso quasi al completo: se infatti Giorgia Zannoni è ancora ai box e lo resterà anche nei prossimi giorni, sia Olivotto sia Lloyd sono regolarmente annunciate in campo, si pensa anche in condizione migliore rispetto all’ultima partita. Proprio la capitana biancorossa è una delle ex della partita al pari di Valeria Battista e di Federica Stufi, due anni a Busto e oggi a Bergamo. A sostenere le biancorosse, come di consueto, un folto gruppo di tifosi sotto le insegne degli Amici delle Farfalle: una cinquantina i supporters attesi nella curva ospiti.

«Questa settimana ci è servita per lavorare sugli aspetti che non sono andati nelle ultime partite e per fare ancora più gruppo tra di noi – spiega Sofia Monza in vista della trasferta – Domenica non sarà semplice perché anche Bergamo presenta delle ottime individualità e gioca da squadra. Inoltre deve migliorare la sua classifica e vorrà vincere davanti ai propri tifosi dopo la sconfitta con Cuneo. Noi siamo pronte a dare il massimo: sappiamo che ci seguiranno tanti sostenitori da Busto Arsizio e questo ci dà una grande carica».

Volley Bergamo – E-Work Busto Arsizio Bergamo: 1 Bovo, 4 Butigan, 5 Partenio, 6 Cecchetto (L), 7 Da Silva, 10 Cicola, 11 Turlà, 13 May, 14 Frosini, 16 Lanier, 18 Cagnin, 22 Stufi, 23 Gennari. All. Micoli.

Busto Arsizio: 1 Battista, 2 Degradi, 3 Lloyd. 5 Monza, 7 Rosamaria, 8 Lualdi, 10 Stigrot, 12 Colombo, 13 Olivotto, 15 Omoruyi, 16 Zakchaiou, 17 Bressan (L). All. Musso.

Classifica: Conegliano 17; Novara 14; Milano 13; Chieri, Scandicci 12; Vallefoglia 8; Firenze, Casalmaggiore 7; Bergamo, Perugia 4; Cuneo, BUSTO ARSIZIO, Macerata 3, Pinerolo 1.