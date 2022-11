Lega Giovani, il segretario Quadri in “missione” negli USA insieme ai Repubblicani

Il segretario internazionale della Lega Giovani, il varesino Davide Quadri, ha fatto visita alla componente giovanile del Partito Repubblicano degli Stati Uniti in vista delle elezioni di metà mandato (le “midterms”) negli USA. Quadri è stato in Pennsylvania e a New York, ha preso parte alla campagna elettorale e spiega: «Nel GOP c’è grande entusiasmo e nella popolazione c’è voglia di cambiare».

La Pennsylvania è uno degli Stati che si sono rivelati fondamentali per l’elezione di Donald Trump nel 2016 e che potrebbero fare la differenza anche in queste elezioni di metà mandato nelle quali i Repubblicani sono favoriti per la vittoria alla Camera e, con ogni probabilità, anche al Senato.

«Sono stato ospite dei Giovani Repubblicani – spiega Quadri – e con loro ho partecipato alla campagna per l’elezione del repubblicano Doug Mastriano come governatore, durante la quale ho potuto percepire il grande entusiasmo della base del Grand Old Party. Tanto entusiasmo e voglia di cambiamento anche tra la popolazione, dopo due anni di amministrazione Biden che, tra le altre cose, ha portato gli Stati Uniti incontro all’inflazione peggiore degli ultimi decenni».

Quadri ha avuto anche l’occasione di incontrare l’ex sindaco di New York e avvocato di Donald Trump, Rudolph Giuliani e di essere ospite del Metropolitan Republican Party di New York: «Durante questi incontri abbiamo potuto confrontarci sulla situazione politica internazionale e italiana. C’è grande interesse per il nuovo Governo conservatore italiano ed è emersa la voglia, da parte dei Repubblicani, di sviluppare buoni rapporti e nuove partnership con Roma; soprattutto anche per quanto riguarda il tema energetico, tema molto sentito in questo momento storico».