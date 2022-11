L’ex ferrarino Marco Cassis di STMicroelectronics ospite al liceo scientifico di Varese

È stato uno studente ma domani, martedì 29 novembre, ritornerà al Liceo Ferraris in qualità di Presidente del Gruppo Analog, MEMS and Sensors di STMicroelectronics, azienda italo-francese, leader nel settore della produzione di componenti elettronici a semiconduttore.

L’Ing. Marco Cassis incontrerà alcuni studenti delle classi quarte e quinte. Sarà uno degli appuntamenti di orientamento in uscita organizzati dal liceo.

L’Ing. Cassis condividerà con i ragazzi le esperienze più significative della sua carriera, dagli studi liceali presso il liceo scientifico varesino alla laurea in Ingegneria elettronica al Politecnico di Milano, passando per gli esordi in STMicroelectronics sino ai numerosi incarichi di responsabilità nel continente asiatico.