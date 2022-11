Una mozione e un incontro a Varese con Cecilia Strada per mantenere alta l’attenzione sul tema della cittadinanza

Collettiva e NAzione Umana vogliono riaprire, all’interno della città di Varese, il dibattito sulle storie e sui diritti di chi migra e di chi già vive sui territori, proponendo “Frontiere e migrazioni: dati e storie dal buio dei nostri confini“. L’appuntamento è per mercoledì 9 novembre presso l’auditorium del Liceo Musicale e vedrà ospiti Cecilia Strada (ResQ) e Duccio Facchini (Altreconomia).

«Riflettere sulle necessità di chi intraprende un percorso migratorio ci impone di declinare nella realtà locale i temi più grandi della giustizia socio-ambientale e dei diritti fondamentali, tra cui quello della cittadinanza – spiega la nota firmata dalle due realtà della società civile – Sono passati ormai trent’anni dalla Legge 91/1992 “Nuove norme sulla cittadinanza” senza che siano state apportate delle rilevanti modifiche riguardanti la tutela del diritto di cittadinanza. Oggi, l’avvento del nuovo governo ci impone come società civile di mantenere alta l’attenzione sul tema».

UNA MOZIONE PER PROMUOVERE AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE SUL TEMA DELLA CITTADINANZA

Per questo in sede istituzionale Maria Grazia D’Amico, consigliera di maggioranza per Collettiva* e Progetto Concittadino, ha depositato una mozione per promuovere azioni di sensibilizzazione sul tema della cittadinanza. «Crediamo che la piena partecipazione alla vita pubblica e il pieno godimento dei diritti fondamentali vadano estesi a tutti, anche a coloro che sono già italiani di fatto ma che per la legge risultano stranieri – Commenta la consigliera comunale – Solo così è possibile costruire una comunità accogliente, coesa e plurale basata sul rispetto dei diritti e dei doveri della Costituzione».