Nuovo sportello passaporti alla questura di Varese per accorciare le lunghe liste d’attesa

La questura di Varese, per fronteggiare le numerose richieste per il rilascio di passaporti, anche in previsione delle imminenti festività natalizie, ha ulteriormente rafforzato l’organico del personale impiegato in tale settore, così garantendo l’apertura di un ulteriore sportello dedicato all’utenza.

L’Ufficio Passaporti è aperto al pubblico nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:00, e nel pomeriggio dei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

«Si rammenta la necessità di prenotazione online secondo le modalità indicate nel sito web della questura nella voce “orari e uffici“», fanno sapere dalla questura.

Il servizio potenziato ospitato dagli uffici di piazza Libertà arriva dopo numerose segnalazioni di utenti che lamentavano la lunga lista di attesa, anche di mesi, per ottenere il passaporto.

In particolare, dagli uffici della questura fino a pochi mesi fa emergevano tempi di attesa anche di 4 mesi per ottenere un appuntamento legato alle pratiche varie e di rinnovo: una situazione legata a doppio filo col lungo periodo della pandemia che aveva costretto anche solo a titolo preventivo diverse persone a desistere dal viaggiuare. Oggi, con l’allentamento delle misure di contenimento e l’allontanamento di emergenze sanitarie legate alla possibile recrudescenza della pandemaia, arriva la decisione dei vertiti della questura di aumentare l’accessibilità degli uffici.