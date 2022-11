“Quelli delle Sette”, nuovo nome per il format radiofonico del distretto Malpensa Nord Ticino

Sesto alle Sette cambia nome ma non spirito, diventando Quelli delle Sette, il nuovo (ma sempre serio e scanzonato) format radiofonico ufficiale del Distretto del Commercio Malpensa Nord Ticino a partire dalla puntata di domani, venerdì 11 novembre.

Dopo solo due appuntamenti la trasmissione radiofonica condotta del trio di speaker composto da Marco Limbiati, Fabio Barisone e Susy Milani farà tappa a Lisanza per una serata “all’insegna dell’Orgoglio Lisanzese” prima di iniziare un “tour” attraverso i comuni dell’area del Basso Verbano e dell’aeroporto.

Dalle 19 alle 20 Quelli delle Sette sarà in onda attraverso le frequenze di Radio Village Network partendo dal cuore della piccola frazione di Sesto Calende che sino al 1927 era comune autonomo, ospite del Raf Cafè, il locale sito a pochi centimetri dalla centrale (e da poco rinnovata) Piazza Colombo.

«Qui nella caffetteria che è ritrovo dei tanti Lisanzesi e delle persone che fanno di questo borgo affacciato sul Lago Maggiore una propria seconda casa andremo alla scoperta dei luoghi e personaggi che la rendono unica». Spiega il format radiofonico, serio e scanzonato, che fa di impresa e territorio il proprio must.

Ospiti della puntata Gianni Bullo e Roberto Caielli, amministratori del popolare gruppo social Lisanza Ombelico del Mondo, che, con ironia, quotidianamente racconta storie, “possibilmente vere”, che hanno un legame con Lisanza, la sua gente e la sua storia. L’occasione sarà anche buona per continuare il momento di festa per il Rione Lisanza recente vincitore del Palio Sestese. A raccontare il prestigioso risultato raggiunto dopo un’attesa durata 11 anni sarà il loro capitano: Antonio San Francesco.

La chiusura spetterà a Roberto Aiello che rappresenterà il Lisanza Sporting, il noto centro sportivo polivante ‘patria’ del calcetto Sestese.

COME ASCOLTARE “QUELLI ALLE SETTE”

Basterà collegarsi venerdì 11 novembre 2022 dalle 19 alle 20 per ascoltare questo nuovo appuntamento di un programma che fa delle figure che animano il territorio una propria peculiarità. Come? Scaricando l’APP di Radio Village Network, collegandosi al sito ed ascoltando la diretta (anche da uno smartphone) o chiedendo al proprio assistente vocale di collegarsi a RVN. Un programma che andrà in replica alla domenica, dalle 13:30 alle 14:30, e potrà essere sempre riascoltato grazie ai podcast.

‘Sesto alle 7’ gode del patrocinio di Confcommercio Gallarate Malpensa e della Pro Sesto Calende. Varese News è il Media Digital Partner.

