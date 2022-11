Regolamento Tari, il Comune di Varese rettifica l’articolo 2 sulle agevolazioni per gli enti del terzo settore

Nella prima comunicazione fatta dal comune di Varese relativa alle agevolazioni Tari per gli enti del terzo settore contenute nel regolamento Tari 2022, all’articolo 2 “Modalità e termini per la presentazione della domanda” c’era un errore relativo all’anno. Nel secondo periodo, le parole “riferita all’anno 2022” sono così sostituite: “riferita all’anno 2021“.

Pertanto l’articolo 2 del regolamento, riformulato dopo la rettifica, è il seguente:

La domanda per il riconoscimento delle agevolazioni deve essere presentata dall’intestatario della Tassa rifiuti entro e non oltre il termine perentorio del 30 novembre 2022, utilizzando il modello allegato al presente avviso. Alla domanda devono essere allegate: ◦ almeno una dichiarazione trimestrale, riferita all’anno 2021, di utilizzo dei beni ceduti, ricompresi tra le categorie indicate dall’articolo 16, comma 1, della legge n. 166/2016, con l’indicazione degli estremi dei documenti di trasporto o di documenti equipollenti corrispondenti ad ogni cessione, e in cui si attesti il proprio impegno a utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali, e che ne realizzi l’effettivo utilizzo diretto a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro; tale dichiarazione dovrà essere corredata da idonea documentazione attestante il valore dei beni oggetto della dichiarazione stessa, il cui valore dovrà essere maggiore o uguale all’importo della Tari per cui viene chiesto il rimborso; ◦ fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente sottoscrittore dell’istanza. La domanda può essere presentata esclusivamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@comune.varese.legalmail.it.