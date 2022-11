A San Fermo nasce “Biblioteca Insieme”, un progetto di promozione culturale e attivazione sociale

La biblioteca di San Fermo riaprirà ufficialmente le sue porte il 15 novembre, con un nuovo progetto organizzato dalla cooperativa sociale Il Millepiedi ONLUS, l’Assessorato alla Cultura e l’Assessorato ai servizi sociali del Comune di Varese: saranno proprio i ragazzi della cooperativa, portatori di disabilità intellettiva, che con l’aiuto e il sostegno degli educatori e dei giovani del servizio civile della Biblioteca di Varese, daranno vita a “Biblioteca insieme”, che oltre a introdurli nel mondo lavorativo, permetterà alla cittadinanza di fruire dei servizi bibliotecari andando oltre al pregiudizio che spesso può nascere entrando a contatto con una disabilità che non si conosce.

“Le biblioteche sono luoghi di promozione culturale e di attivazione sociale – ha affermato l’Assessore alla cultura Enzo Laforgia – La bellezza di questo progetto sta nel fatto di mettere insieme due ambiti fortemente collegati, da un lato il quartiere come presidio culturale e dall’altro la trasformazione e lo sviluppo della socialità. Due assessorati in collaborazione, per la crescita, la formazione e l’attivazione di valori civici educativi”.

“Quando con Laforgia ci siamo sentiti per questa idea come servizi sociali l’abbiamo sposata subito – prosegue Roberto Molinari, Assessore ai Servizi Sociali – Collaborare con l’associazione Millepiedi al centro Grilli, significa creare uno spazio dove promuovere esperienze di inclusione attraverso un servizio per il quartiere e la comunità”.

La biblioteca di via Confalonieri 9, sarà aperta il martedì dalle 10.00 alle 11.30 e il venerdì dalle 14.00 alle 16.00.