Sesto alle Sette: nella nuova puntata la “Finestra di Elena”, la Sestese e la scuola ultracentenaria

Dopo l’esordio della nuova stagione (nella foto copertina), sulle frequenze di Radio Village Network torna con una precisione da fare invidia anche alla Yamanote Line – una delle più note linee metropolitane di Tokio – l’appuntamento “made in Sesto Calende” che non solo inaugura l’happy hour, ma anche il weekend della città tra Lago Maggiore e Ticino: Sesto alle Sette.

La seconda puntata della seconda stagione del format radiofonico, serio, scanzonato e, naturalmente, ‘strettamente sestese’ busserà nuovamente alle porte della sala mostre della Pro Loco, da dove sarà trasmessa la diretta radio, il prossimo venerdì 4 novembre come da tradizione nel canonico orario che dà il nome alla trasmissione, ovvero dalle 19 alle 20.

Don Massimo Brescancin, Matteo Moffa ed Elena Zeni: tre gli ospiti per i tre speaker (Marco Limbiati, Fabio Barisone e Susy Milani) che ogni venerdì raccontano e mostrano volti della vita sestese, dalla prestigiosa società calcistica alla scuola ultracentenaria un tempo gestita dalle suore orsoline (chissà quanti sono stati gli allievi del Basso Verbano e del Varesotto cresciuti a pane e latino sotto suor Annunziata e il preside Ruspini, ndr.), oggi Centro Studi Angelo Dell’Acqua.

A inaugurare la puntata sarà Don Massimo Brescancin, il rettore del Centro Studi Angelo Dell’Acqua che sabato 5 novembre dalle ore 10 promuoverà l’open day dell’istuto scolastico in via dell’Indipendenza, st0orica tra il centro e l’Abbazia. Un’occasione per parlare di passato, presente e futuro di una scuola fondata nel 1857 tra elementari, medie e superiori, la cui proposta formativa è stata capace di rinnovarsi nel solco della tradizione della scuola cattolica.

L’educazione è un valore fondamentale anche dello sport, per questo il secondo ospite della puntata sarà Matteo Moffa, il direttore generale della Unione Sportiva Sestese che ai microfoni del trio parlerà del momento che la storica società calcistica sta vivendo nella felice prospettiva del recente cambio avvenuto ai vertici della società. Ultima per apparizione ma non per importanza, Elena Zeni della celebre e amata ‘Finestra di Elena’ che per una volta abbandonerà il cortile di casa, da dove grazie alla tecnologia digitale racconta la vita della città, per proporre uno dei suoi consueti interventi capaci di toccare il cuore ma anche, con ironia, delicati temi legati anche alla nostra via amministrativa.

COME ASCOLTARE “SESTO ALLE SETTE”

Basterà collegarsi venerdì 4 novembre 2022 dalle 19 alle 20 per ascoltare questo nuovo appuntamento di un programma che fa delle figure che animano il territorio una propria peculiarità. Come? Scaricando l’APP di Radio Village Network, collegandosi al sito ed ascoltando la diretta (anche da uno smartphone) o chiedendo al proprio assistente vocale di collegarsi a RVN. Un programma che andrà in replica alla domenica, dalle 13:30 alle 14:30, e potrà essere sempre riascoltato grazie ai podcast.

‘Sesto alle 7’ gode del patrocinio di Confcommercio Gallarate Malpensa e della Pro Sesto Calende. Varese News è il Media Digital Partner.

