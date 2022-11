Con Uisp, a vele spiegate verso il Natale

NOTIZIARIO UISP del 30 novembre 2022

VELA GRANDA – A vele spiegate verso il Natale, e oltre

Forse non lo sapete, ma Masnago c’è il mare. Anche quest’anno Vela Granda, il club velico “per tutti” affiliato a Uisp, parteciperà all’evento “Aspettando la cometa” dell’8 dicembre che si svolgerà a Varese, nel rione di Masnago. Un’occasione per i soci di Vela Granda di far conoscere a tutti l’attività del proprio club. Come ogni anno, una barca a vela attrezzata ormeggerà di fronte alla chiesa di Masnago. A bordo ci saranno i membri del club velico, la storica Società di mutuo soccorso e Malawi con il cuore, onlus che raccoglie fondi per i bambini del Malawi. Ai passanti sarà offerta la possibilità di fare pratica con i nodi, i bambini potranno esplorare la barca come dei veri velisti.

Vela Granda, nato nel 2015, ha sede in via Giovanni Amendola 11 ed è il club nautico di riferimento di Varese. E’ costituito da un gruppo di amici uniti dalla comune passione per la navigazione a vela, che si ritrovano in sede ogni martedì sera. Vela Granda è un luogo in cui incontrarsi, partecipare a corsi di navigazione a vela destinati a tutti, dai più piccoli ai più anziani; organizzare uscite in barca a vela sul lago Maggiore o al mare divertendosi, apprendendo, conoscendo tecniche, persone, luoghi, barche.

La vela, con Vela Granda, non è uno sport costoso e di nicchia, ma un modo per mettersi in gioco, apprezzando insieme all’equipaggio il fascino dei panorami e dei colori del lago Maggiore.

L’appuntamento è dunque per la giornata dell’8 dicembre, dal mattino fino al pomeriggio. Buon vento dunque, che da Masnago possa iniziare un viaggio affascinante qual è imparare a condurre una barca a vela. Per informazioni: www.velagranda.it

NO ALLA VIOLENZA – Uisp sta con le donne

Uisp dice no alla violenza. In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Uisp si è mobilita sul territorio per sensibilizzare cittadine e cittadini sul fenomeno e promuovere una cultura del rispetto e delle pari opportunità. Dai Comitati regionali e territoriali sono arrivate immagini delle iniziative svolte.

Parallelamente, in tutta Italia, Uisp porta avanti numerose iniziative per contrastare la violenza sulle donne, come ad esempio il progetto “Differenze” destinato ai giovani dai 13 e i 19 anni per riflettere sui temi della parità di genere. Inoltre promuove azioni di empowerment in collaborazione con le associazioni e le realtà del territorio.

Non ultimo: attraverso la promozione della pratica sportiva femminile, Uisp sottolinea il ruolo che ha lo sport per rendere le donne più consapevoli delle proprie potenzialità, riprendendo quindi le linee della Carta Europea dei Diritti delle Donne nello Sport.

SECOND LEAGUE BASKET UISP – In campo l’emozione

Gli Spartans si aggiudicano la sfida con Vercelli, Mooskins ko per 42-56 coi ragazzi di Paolinelli. Vince il Montello 1982 che batte in casa Bisuschio di 14 lunghezze per 79-65. Vittoria di un punto per gli altomilanesi della Kolbe Legnano, che vince a Somma sulla Nelson per 63-62. Da rimarcare, martedi 22 novembre, il successo numero 6 della capolista Cislago, che vince con gli Stealers Busto per 71-56, netto il successo dei lombardi Mastini, vincenti sui piemontesi della Union per 76-49. Cameri batte Ornavando di 17 punti, 65-48 per i novaresi sugli ossolani allo Sport Cube. Blitz vincente di Monate, gli Svassi battono alla Marconi il Cral Whirpool per 63-60, non basta il finale positivo dei varesini, che si avvicinano ai monatesi, senza sorpassarli. Giovedi 24 novembre con 6 partite in programma, derby di Legnano fra Elegy e Siderea che sorride ai primi, vincenti di 10 per 64-54. Bene Busto che regola nettamente Nerviano per 78-45, nel big match del girone A è Villaguardia a vincere sul campo di Gallarate per 62-59 dopo una partita intensa e tirata.