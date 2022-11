Un’interrogazione per chiedere quando verrà liberato il cantiere di largo Flaiano a Varese per Natale

Non è stata presentata ufficialmente in apertura di seduta solo perchè il consiglio ha deciso di dedicare le dichiarazioni iniziali nel consiglio comunale di Varese del 23 novembre al ricordo di Roberto Maroni, ma è stata comunque già presentata e protocollata l’interrogazione di Simone Longhini (Forza Italia) che si occupa dei cantieri in Largo Flaiano.

Premettendo il fatto che «l’Assessore alle Attività Produttive durante la commissione del 25 Ottobre a mia precisa domanda aveva risposto che durante il periodo natalizio e prenatalizio tutte le entrate alla città, con particolare riferimento a Viale Borri, Via Gasparotto e l’Autostrada, sarebbero state completamente aperte e regolarmente transitabili» e rilevando invece come «Le ordinanze emesse successivamente prevedono fino al 30 Novembre la proroga del cantiere di Viale Borri e fino al 15 dicembre un’ulteriore restrizione di Via Autostrada, con limite di velocità a 30 km orari», e che «siamo ormai prossimi al mese di dicembre», il consigliere chiede al Sindaco e alla Giunta «Una data precisa in merito all’apertura delle vie di accesso alla città, almeno per il prossimo periodo prenatalizio e natalizio».

L’amministrazione, da regolamento comunale, è tenuta a rispondere alle domande di Longhini entro trenta giorni.