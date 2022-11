L’Associazione Varese in Maglia, in collaborazione con la Cooperativa S. Luigi oggi “VOLA ALTO” in Piazza San Vittore a Varese dove nella giornata di oggi fino alle 17:30 sarà possibile acquistare le sciarpe lavorate a maglia. L’obbiettivo è raccogliere fondi per gli adolescenti ospiti di casa S. Antonio a Varese.

Galleria fotografica A Varese una domenica di solidarietà con “Vola Alto” in Piazza San Vittore 4 di 12

“Non è un caso il fatto che ci troviamo qui proprio oggi, nella giornata dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza – ha raccontato Don Marco Casale, Presidente della Cooperativa San Luigi e responsabile della Caritas Varesina – Promuoviamo la vendita delle sciarpe, tutte fatte a mano da 400 donne generose e volenterose. Vogliamo raccogliere fondi per contribuire all’apertura di una seconda sede nel quartiere di Bizzozero di una comunità che accoglie minori, dagli 11 ai 17 anni, e questa giornata vuole soprattutto sensibilizzarci rispetto al fatto che bisogna investire sull’educazione. Occorrono luoghi dove educare, occorre professionalità, attenzione e sostegno da parte dell’intera comunità”.

La casa è già stata inaugurata, ma serve ancora tanto per poterla rendere accogliente e proprio per questo motivo è nata, dall’idea di Antonia Calabrese, Varese in Maglia, questa giornata di colori e solidarietà: “Oggi la giornata è partita veramente bene, non mi aspettavo questa grandissima partecipazione – ha affermato – Abbiamo iniziato con 1150 sciarpe e già in tanti ne hanno comprate e invitiamo la città a venire ad acquistarle e a darci una mano a raccogliere fondi per Casa Sant’Antonio: vogliamo venderle tutte quante! Saremo qui fino alle 17:30″.

La mattinata è iniziata con i saluti istituzionali del Comune di Varese e Max Laudadio, testimonial del progetto. Presente anche l’Associazione “Il Basket Siamo noi” con alcuni giocatori e staff della Pallacanestro Varese.

IL PROGRAMMA DI OGGI POMERIGGIO

Ore 14:30 Esibizione Gruppo Etnidanza

Ore 15:15 Musica dal vivo con Zanira, DJ Vigor Associazione Black&Blu e altri ospiti a sorpresa

Ore 17:00 Chiusura evento.