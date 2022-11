Il Varese è nella tempesta, a Brusaporto serve un’impresa

La sconfitta interna contro il Sona (leggi qui) ha spinto la società del Varese a cambiare rotta e come primo passo ha scelto di mettere fuori rosa Donato Disabato (qui l’articolo), colpendo uno dei simboli della squadra biancorossa in queste tre stagioni. Uno striscione è stato appeso all’allenamento di rifinitura di solidarietà all’ormai ex numero 10 biancorosso. In settimana il clima al Centro Sportivo delle Bustecche non è stato dei migliori, con diversi giocatori pronti a loro volta a fare le valige e mister Luciano De Paola che ha cercato di preparare al meglio la prossima gara di campionato.

Per la dodicesima del Girone B di Serie D, infatti, il Varese affronterà la difficile trasferta in casa del Brusaporto (domenica 20 novembre alle ore 14.30), allenato dall’ex biancorosso Filippo Carobbio (l’intervista). Se già in condizioni normali la gara in casa del “Brusa” sarebbe stata difficile, il terremoto accaduto in settimana renderà questa trasferta un’impresa.

Alla vigilia del match mister De Paola spiega come l’ambiente biancorosso ha approcciato la gara: «È stata una settimana movimentata ma penso che non sia più il caso di ritornare a parlare di quello che è successo, anche su Disabato. Un detto dice: più nero della mezzanotte non può arrivare. Questa squadra, per valori e per come si allena, sono sicuro che potrà fare bene. Sono convinto di avere una squadra di uomini.Andiamo ad affrontare una squadra importante, che ha un gruppo che è assieme da anni e gioca molto bene. Noi vogliamo cambiare un trend negativo, dobbiamo uscirne».



«Giocheremo in maniera diversa – spiega l’allenatore biancorosso -, con un trequartista e due punte, anche perché Ferrario ha bisogno di una spalla. Ci sarà Piccoli dal primo minuto; giocherà davanti alla difesa perché non ha ancora la gamba per giocare più avanti, ma con le sue capacità e la sua esperienza può farci fare la differenza. Dobbiamo essere bravi a non farli giocare e andarli a prendere, ma prima di tutto cercare la serenità che ci manca e avere la testa libera. Mi aspetto una partita importante da parte di tutti. Ho grandissima fiducia nei ragazzi che alleno, che vedo migliorare giorno dopo giorno e credo che questa squadra abbia la capacità di fare anche sette o otto risultati di fila. Sono fiducioso, anche perché mancano 23 partite, che sono tantissime».

