Vargas: “Vittoria costruita durante la settimana. Ogni giocatore sta dimostando di essere importante per il gruppo”

VARGAS 1 «Sapevamo che l‘AlbinoLeffe era un avversario davvero difficile, ma sapevamo anche che oggi potevamo fare molto bene. Siamo scesi in campo concentrati, ci siamo preparati e abbiamo studiato bene il loro modo di giocare durante la settimana. Per questo abbiamo fatto una grande partita».

VARGAS 2 «Tanti infortunati? Sono contento che sta giocando chi magari a inizio stagione aveva meno spazio ma che ha quando è entrata ha fatto il proprio lavoro abbastanza bene. Come ho detto fin dall’inizio, noi abbiamo bisogno di tutti, durante questo periodo c’è mancata gente importante però la squadra è formata da tanti giocatori che dimostrano che sono uniti e compatti. Castelli aveva sempre fatto bene ma si sa che un attaccante vive per il gol e quando segnano si fanno sentire ancora di più».

VARGAS 3 «Quante vale questa vittoria? Vale tre punti (ride, n.d.r), solo quello. Tutte le partite sono difficili, non è mai successo che abbiamo affrontato partite sottotono ma magari con meno concentrazione e quando è successo abbiamo raccolto molto poco. Dobbiamo pensare partita dopo partita: oggi è stato fatto un grande sforzo fisico e mentale, non era facile in questo stadio».

VARGAS 4 «Lombardoni? Dà tranquillità e prestanza importante alla squadra, ma gli altri hanno sempre fatto abbastanza bene. Sappiamo bene il suo “problema”, dopo tanto di inattività è più facile “sentire il lavoro”. È normale che sia così. Stare così a lungo fermo per un calciatore della sua prestanza è molto complicato però come già detto, lui può fare ancora molto meglio, perché è un giocatore a cui sta stretta la Serie C».

LOMBARDONI 1 «Venivamo da due sconfitte dove qualcosa avevamo creato ma senza aver fatto punti. Oggi era fondamentale vincere: abbiamo fatto una partita attenta, compatta, senza prendere gol. È così che si costruiscono le partite, concretizzando poi le occasioni in attacco. Per quanto ha detto la partita è una vittoria meritata».

LOMBARDONI 2 «Personalmente sono contento di essere tornato, deve cercare di dare continuità perché quest’anno sono stato fuori tanto. Non solo il reparto difensivo, ci siamo dati tutti una mano, a partire dalla pressione degli attaccanti, Giò (Fietta, ndr.) ha dato una grande mano a noi difensori nei vari duelli»

LOMBARDONI 3 «Per questo gruppo mi sento importante. So quello che posso dare, non sono più giovane e quando posso cerco di dare una mano ai compagni con una parola o con l’atteggiamento. Chiunque giochi deve portare le proprie qualità, io cerco di portare le mie. Quanto vale vittoria? Direi che è stata importante, Nelle ultime prestazioni ci mancava sempre un qualcosa e capire cosa sia non è mai facile. Adesso mercoledì abbiamo una trasferta importante a Pordenone ma noi dobbiamo cercare di fare la nostra partita con il miglior risultato possibile per chiudere la settimana in casa col Lecco. Ma prima c’è da pensare al Pordenone»

