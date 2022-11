Vigili del Fuoco senza buoni pasto da 4 mesi: “Situazione insostenibile”

I Vigili del Fuoco della provincia di Varese sono senza buoni pasto da più di quattro mesi. La denuncia arriva dai sindacati Fns Cisl, Uil e Conapo e descrive “la grave situazione che sta esponendo economicamente i lavoratori del corpo”.

Nella nota diffusa si legge che “da più di quattro mesi i vigili del fuoco della provincia di varese non percepiscono più i buoni pasto che per contratto devono essere erogati al personale e sono costretti ad anticipare di tasca propria le spese per i pasti. La situazione ormai è diventata insostenibile e sta esponendo le famiglie con cifre che si attestano attorno ai 400 euro”.

Una situazione che si protrae da tempo ma per la quale ora i Vigili del Fuoco vogliono risposte. “I lavoratori sino ad ora sono stati più che comprensivi ma la soluzione della problematica tra l’amministrazione e la ditta day non sembra essere celere. Ci domandiamo inoltre perchè nella pubblica amministrazione si debba sottostare ad un meccanismo perverso che vede gare di appalto a terzi al fine di erogare il compenso ai lavoratori. Quando sarebbe molto più semplice liquidare le spettanze direttamente in busta paga evitando cosi spese aggiuntive per le casse dell’erario e ritardi vari”.

I sindacati quindi da un lato lanciano “un appello a tutte le istituzioni competenti e alla componente politica al fine di trovare nell’immediato una soluzione alla problematica” e dall’altro annunciano: “Non si escludono azioni più eclatanti al fine di tutelare questi servitori dello stato acclamati nelle emergenze e bistrattati nel quotidiano“.