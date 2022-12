A Taino Andrea Berrini racconta le “Metropoli d’Asia”

A meno di una settimana dall’inaugurazione della mostra “Collisioni”, il Centro Bielli di Taino ospita un nuovo appuntamento culturale per raccontare, dopo i viaggi cromatici di Francesca Volponi e Chicco Berrini, le Metropoli d’Asia.

Venerdì 2 dicembre, ore 21, Andrea Berrini sarà nel suo paese natale, Taino, dove, dopo numerose tappe per tutta Italia – Sesto Calende compresa – presenterà al Centro Bielli di Viale Europa il suo ultimo libro, edito da Edt e nato dalla sua lunga esperienza in Asia come editore e scrittore.

Pechino, Kuala Lumpur, Bombay, Hong Kong, Singapore: cinque sono i ritratti di “un mutamento epocale” descritto da Berrini, cinque i brevi racconti, inframmezzati da riflessioni come, dall’altra parte del mondo, queste nuove metropoli viaggiano a un passo ben diverso rispetto all’Occidente: «Ho voluto scrivere un libro sulle città che ho visto, per raccontare come le ho viste – spiega l’autore -. Come sono cambiate queste città, che adesso innalzano immensi grattacieli? Come sono cambiati i loro abitanti adesso che non vivono più in contatto con il mondo rurale e agricolo? Come editore ho percorso queste nuove città, incontrando scrittori, critici, giornalisti e musicisti che mi hanno mostrato la città, raccontandomi le loro storie. Il libro diventa così una “pennellata”, 25-30 pagine in ognuna di queste città».

A dialogare con l’autore Marco Tresca di VareseNews, mentre al termine dell’incontro e del firmacopie in collaborazione con la libreria Mondadori di Angera, grazie alla Bottega del Bosco sarà possibile degustare tè asiatici, per immergersi, almeno con il pensiero, negli scenari descritti da Andrea Berrini.