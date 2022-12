In provincia di Varese si prevede la prima neve: allerta gialla per le prime ore del 9 dicembre

La Protezione Civile Lombarda lancia una allerta neve per le prime ore del 9 dicembre: una allerta gialla ma da non sottovalutare. Sono coinvolte tutte le zone della provincia di Varese: quelle delle Prealpi varesine, l’alta pianura varesina, la parte della Brianza in provincia di Varese.

L’attenzione si concentra, secondo l’allerta della Protezione Civile, tra le ore 00 e le 9 del 9 dicembre e viene considerata “ordinaria“. L’attività operativa consigliata agli enti locali è quella minima di attenzione, che consiste nell’attivazione del “sistema locale di sorveglianza e monitoraggio del territorio e predisporlo alla pronta attivazione di eventuali azioni di contrasto”.

In diverse località, anche per il contrasto al ghiaccio, è già stato attivato il piano di salatura.

Ricordiamo che ci sono impegni anche a carico dei privati, in particolare degli automobilisti: dal 15 novembre scorso è infatti obbligatorio usare gomme da neve o avere le catene in auto.

IL FOGLIO DI ALLERTA DELLA PROTEZIONE CIVILE

IL CENTRO GEOFISICO PREALPINO CONFERMA, A QUOTE COLLINARI

La neve, soprattutto in collina, è confermata dal Centro Geofisico Prealpino, che nel meteo di venerdì 9 prevede: “Al mattino cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni e neve a quote collinari. A metà giornata neve oltre i 1000m e nel pomeriggio asciutto con qualche schiarita sulla fascia prealpina e collinare”. Le temperature minime previste sono tra -1 e 2 gradi centigradi, le massime tra 5 e 8 gradi centigradi.