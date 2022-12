Anziana travolta da bus in centro ad Arcisate

Una donna di 85 anni è stata investita venerdì mattina ad Arcisate da un bus. Il fatto è avvenuto alle 8 in via Giacomo Matteotti nel pieno centro della cittadina della Valceresio e sul posto sono arrivati i carabineiri della compagnia di Varese e in supporto gli agenti della polizia locale.

Le condizioni della donna non sembrano gravi da una prima valutazione: la ferita era cosciente all’arrivo dei soccorritori, ma vista la tipologia dell’evento il 118 ha preferito inviare sul posto l’elicottero sanitario partito da Como e che ha trasportato la donna al pronto soccorso dell’ospedale di Varese in codice giallo.