Anziano investito sulla Provinciale a Mesenzana

Un uomo di 75 anni è stato investito questa mattina, mercoledì 21 dicembre, sulla via Provinciale a Mesenzana.

L’incidente è avvenuto intorno alle 9.45 sull’ampio stradone che attraversa una zona verdeggiante. Sul posto, oltre ai sanitari, i carabinieri di Luino e la polizia locale di Mesenzana per i rilievi di rito. L’uomo è stato ricoverato in codice giallo.

Dalle statistiche emerge che – in media – due giorni su tre, in tutto l’anno, si registrano incidenti con pedoni. Secondo i dati raccolti dall’Aci Varese lo scorso anno in provincia ci sono stati complessivamente 2098 incidenti, che hanno causato 28 morti e 2736 feriti.