A Bisuschio il Concerto di Gala del Corpo musicale Valceresio

Appuntamento con la grande musica a Bisuschio, dove sabato 3 dicembre si terrà il Concerto di Gala del Corpo Musicale Valceresio, diretto dal M° Enrico Del Prato.

L’appuntamento è per le 21 al Teatro San Giorgio, in via della Repubblica 22 a Bisuschio. L’ingresso è libero

Il concerto avrà come tema il musical: “Sarà un con un viaggio immaginario che ci porterà a Broadway per assistere a queste magnifiche opere, di cui re indiscusso è il compositore britannico Andrew Lloyd Webber. Ci addentreremo tra foreste incantate, poi dietro le quinte di un teatro misterioso, fino ad un viaggio nei mitici anni ’60. Al pubblico il piacere di scoprire di quali opere stiamo parlando”.

La locandina del concerto