Cerimonia per Santa Barbara alla Kolbe di Varese per i vigili del fuoco

Si è svolta oggi – lunedì 5 dicembre – presso la chiesa di San Massimiliano Kolbe di Varese la celebrazione per la patrona dei Vigili del Fuoco Santa Barbara, alla presenza delle più alte cariche civili, militari e religiose. Alla fine della funzione religiosa sono state consegnate le onorificenze al personale in servizio e in quiescenza.

Galleria fotografica I Vigili del Fuoco di Varese celebrano Santa Barbara 4 di 20

Nel 2022 il Comando ha esaminato le seguenti pratiche di Prevenzione incendi:

• pareri di conformità antincendio presentati n° 316

– pareri di conformità evasi n° 201

• segnalazioni certificate inizio attività presentate n° 761

• categoria A – n° 412

• categoria B – n° 173

• categoria C – n° 176

• attestazioni di rinnovo periodico SCIA n° 1411

• esposti pervenuti n° 28

– esposti evasi n° 26

• istanze di deroga presentate n° 8

– deroghe evase n° 5

• procedimenti sanzionatori di cui al D.Lvo 758/94 n° 11 per un importo pari a €. 22.973,10

D.Lvo 81/08 – La formazione antincendi

Corsi di formazione ed aggiornamento:

• Corsi effettuati n° 25 :

• Corsi di aggiornamento: n° 10

Esami effettuati

• Addetti antincendio esaminati: n° 695

La Polizia Giudiziaria

• Comunicazioni di Reato trasmesse all’A.G.: n° 213

La vigilanza antincendio

• Servizi effettuati n° 687

Dettaglio Servizi Effettuati:

• Teatri n° 304

• Palazzetti n° 50

• Fiere/Esposizioni n° 48

• Altre manifestazioni varie n° 285

Per quanto riguarda la formazione interna il Comando Vigili del Fuoco di Varese ha pianificato, organizzato ed effettuato la seguente attività:

• Corsi svolti n° 16

• Unità formate n° 240

Tra i principali interventi sia locali che Nazionali che hanno visto impegnati i Vigili del Fuoco di Varese nell’anno in corso merita ricordare:

• N° 11 ricerche di persone disperse, con attivazione del piano provinciale prefettizio;

• Incendi boschivi: Malnate;

• Emergenza alluvionale nelle Marche;

• Presidio stagionale del Lago Maggiore;

• Presidio di soccorso pubblico Angera

• Emergenza alluvionale nel Luinese;

• Eventi emergenziali localizzati legati al maltempo;

Nel periodo 1 gennaio – 30 novembre 2022 il personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Varese ha effettuato complessivamente:

8387 interventi di soccorso tecnico urgente.

Di cui in particolare:

2720 dalla SEDE CENTRALE

1940 dal Distaccamento di BUSTO ARSIZIO

582 dal Distaccamento di LUINO

702 dal Distaccamento di SOMMA LOMBARDO

932 dal Distaccamento di SARONNO

518 dal Distaccamento di ISPRA

81 dal Distaccamento di MALPENSA AEROPORTO

447 dal REPARTO VOLO

145 dal Distaccamento Volontari di LAVENO

285 dal Distaccamento Volontari di TRADATE

In particolare i Vigili del Fuoco sono intervenuti per:

2242 volte per incendi ed esplosioni;

706 volte per incidente stradale;

225 volte per dissesti statici;

65 volte per recuperi di veicoli o merci;

350 volte per danni d’acqua;

2553 volte per soccorsi e salvataggi;

60 volte per dispersioni, inquinamenti, emissioni;

53 volte per interventi di tipo aeroportuale;

ed altro ancora

Diploma di Lodevole Servizio

Direttore Speciale Gennaro De Filippis

C.R. Massimo Benocci

C.R. Maurizo Bolcato

C.R. Michele De Filippis

C.R. Vincenzo Mendola

C.R. Roberto Amendola

C.R. Luigi Fucà

C.S.E. Giuseppe Paolo Costarelli

Operatore Esperto Carmela Anzalone

Croce di Anzianità

Specialista di Aeromobili V.F.C Luigi Cozzolino

V.F.C. Davide Davì

V.F.C. Pasquale Franco

V.F.C. Pasquale Guarna

V.F.C. Alessio Roffi