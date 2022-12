Cordoglio a Saltrio e in tutta la valle per la scomparsa di Giuseppe Franzi

Una foto abbracciati, un’immagine ufficiale, uno scatto tirato fuori dal cassetto dei ricordi. Sono in tanti in queste ore a ricordare con un pensiero Giuseppe Franzi, l’ex sindaco di Saltrio che si è spento ieri in ospedale dopo una malattia che se lo è portato via proprio nel giorno del suo 80esimo compleanno.

Lo ricordano tanti cittadini, le associazioni, ma anche i colleghi sindaci della Valceresio, anche quelli più giovani, che con lui hanno condiviso solo una breve tratto di strada.

Con un affettuoso “Fai buon viaggio Peppino” lo salutano Chiara Catella sindaca di Cantello, e Fabio Zucconelli di Brusimpiano, mentre Carmelo Chiofalo, per diversi anni vicesindaco di Viggiù, trova nell’album delle fotografia un vecchio scatto del palio: “Ho avuto modo di conoscerti in questi 18 anni di amministrazione. Tante discussioni ed incazzature ma anche momenti di goliardia o molto positivi. Ricordo ancora questa serata – la gara sugli asini – e la tua vittoria in terra straniera, a Viggiù. Spesso come ho scritto eravamo in totale disaccordo su determinate questioni ma ciò non toglie – e bisogna darne atto – che hai sicuramente segnato un periodo amministrativo e politico molto importante per il territorio. C’è chi ti ricorderà e chi, come spesso accade con le figure forti, farà finta di dimenticarti, o di non averti mai conosciuto. Ma lo sapevi bene anche tu: fa parte del gioco dei ruoli. E tu sicuramente hai avuto un ruolo importante e determinante”.

Tanti anche i saluti delle associazioni che lo ricordano con gratitudine, dal Gruppo di protezione civile di Saltrio e Clivio all’associazione Amici del Monte Orsa.

E se in tanti non tralasciano di ricordare anche i tratti controversi della sua personalità forte e decisionista, unanime è il riconoscimento del suo ruolo nella vita politica di questo territorio, su cui ha “regnato” in modo ininterrotto per quasi mezzo secolo, come sindaco e come vicesindaco, fino alle dimissioni del marzo 2021, quando dopo un insanabile contrasto sulla questione di un’antenna per la telefonia con la Giunta in cui ricopriva la carica di vicesindaco, insieme all’opposizione se ne andò decretando la fine del Consiglio comunale.

Un’uscita di scena turbolenta, l’ultimo atto di una lunga carriera da amministratore che ha sicuramente lasciato un segno a Saltrio.

L’Amministrazione in carica, rieletta per la prima volta dopo tanti anni senza la sua presenza, lo ha salutato sulla pagina Facebook ufficiale del Comune: “L’ Amministrazione Comunale ha appreso della scomparsa di Giuseppe Franzi, per molti anni impegnato nell’amministrazione del Comune di Saltrio. Porgiamo alla famiglia ed ai parenti il nostro cordoglio e le nostre condoglianze”.

I funerali si svolgeranno venerdì 9 dicembre, alle 15 nella chiesa parrocchiale di Saltrio. Questa sera, martedì 6 dicembre, alle 20, sarà recitato il Rosario sempre nella chiesa dei Santi Gervasio e Protasio.