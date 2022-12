Dalla Valle del Lanza a Castelseprio per “Storie di uomini e di pietre”

Sabato 10 dicembre proseguono gli eventi per il ventennale del Plis al Castrum Medievale. Uscita con Archeologistics

Un nuovo appuntamento con gli eventi per il ventennale del Parco della Valle del Lanza e la rassegna “Storia di uomini e di pietre”, questa volta di sabato.

Meta di questa puntata, assieme ad Archeologistics, sarà il Castrum medievale di Castelseprio.

Il programma prevede la visita all’insediamento per scoprire come veniva usata la molera nell’architettura medioevale.

Il Castrum di Castelseprio è stato sicuramente il fulcro del potere Longobardo nell’area Insubrica. Storie di Pietre e di Uomini, il programma culturale che festeggia il ventennale del PLIS Valle del Lanza, con l’accompagnamento di Archeologistics va ancora a indagare la tematica degli abitati e l’organizzazione del territorio e lo fa visitando uno dei siti dichiarati Patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. La pietra, lo scopriremo, è grande protagonista anche in questo piccolo scorcio di mondo antico.

Il ritrovo è previsto a Castelseprio alle ore 14:30, via Castelvecchio. Rientro per le ore 16:30. Necessarie scarpe comode da trekking e abbigliamento adatto per la visita al sito.

Per maggior informazioni GEV Valle del Lanza 3408294405 / gev@parcovallelanza.com

In caso di maltempo, l’evento sarà annullato o rinviato.

Per prenotare CLICCATE QUI