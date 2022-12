Furto nelle classi al liceo Manzoni di Varese. Il dirigente “Abbiamo sporto denuncia”

Furto durante la seconda ora di questa mattina, venerdì 2 dicembre, al liceo Manzoni di Varese. Ignoti, approfittando dell’assenza dall’aula degli studenti, perchè impegnati in attività di laboratorio o in palestra, hanno ripulito gli zaini portando via portafogli, documenti ed effetti personali.

Al primo piano le aule visitate da ignoti. Il fatto è avvenuto nella sede centrale di via Morselli. Al loro rientro, gli studenti hanno trovato le loro cose sparpagliate a terra. Subito è scattata la denuncia: « È un episodio fortunatamente circoscritto – commenta il dirigente Francesco Maieron – abbiamo comunque avvertito le forze dell’ordine e sporto denuncia per rimarcare la gravità del fatto».

Rammarico tra i ragazzi rimasti colpiti dalla violazione del loro spazio. Gli autori hanno agito indisturbati, nessuno ha infatti notato qualcuno aggirarsi con fare sospetto tra le classi.