Lanciata la volata per le Final Eight, Openjobmetis in missione a Pesaro

È partito nel primo pomeriggio di sabato il pullman biancorosso diretto a Pesaro: a bordo i dieci giocatori della Openjobmetis che domenica 11 – salto a due alle ore 17,30 – proveranno a consegnare un regalo natalizio anticipato ai tifosi di Varese. Nel pacco infiocchettato, Ferrero e soci vogliono mettere due punti che valgono un bel pezzo di biglietto per le Final Eight di Coppa Italia a Torino.

La sfida tra Carpegna e OJM è infatti molto interessante in chiave “prime otto”: le due biancorosse, che finalmente si confrontano per qualcosa di più di un incrocio-salvezza, sono le principali rivelazioni del primo terzo di campionato. Dodici punti i lombardi, dieci i marchigiani, davanti a tante formazioni più quotate sulla carta nonostante abbiano dovuto fronteggiare qualche infortunio. Per questo motivo Varese sarà in campo senza il jolly Reyes, che ha cominciato la riabilitazione, e proverà a correre ancora più del solito per mettere in difficoltà i padroni di casa.

Pesaro, che è tornata nelle manone di Jasmin Repesa, è avversaria con caratteristiche non troppo diverse da Varese e quindi potrebbe anche accettare i ritmi alti imposti, ogni domenica, dalla squadra di Brase. Paradossalmente in questo senso la Carpegna potrebbe trarre vantaggio dalle precarie condizioni dei suoi pivot, Kravic e Toté (il primo con la borsite, il secondo reduce dall’influenza): senza “big men” toccherebbe al più agile e rapido Mazzola giocare in area e ciò renderebbe più mobile l’intera squadra. Kravic, comunque, è uno dei motivi che hanno permesso a Pesaro di partire molto bene: la sua esperienza (ha giocato anche in Virtus) unita al talento notevole della coppia di guardie titolari formata da Moretti e Abdur-Rahkman ha dato notevole spinta ai marchigiani. Abdur-Rahkman viaggia addirittura a 19,7 punti di media con percentuali clamorose, il 62% da 2 e il 55% da 3: per lui è pronto “la piovra” Markel Brown, specialista difensivo a disposizione di Brase.

L’attesa è quindi per una partita frizzante: la OJM, priva di Reyes, darà maggiore spazio a Librizzi – in allenamento sta incantando, ci dicono – e magari anche a Virginio che in posizione di 4 può dare una mano, anche se poi le fortune passeranno come sempre dalla vena del trio Ross-Brown-Johnson e dall’apporto del sempre solido gruppo italiano. Da vedere anche Owens, sinora un po’ altalenante: sarà la domenica del riscatto?

Delfino – foto Victoria Libertas Pesaro

RICORDIAMOCI DI…

Ricordare gli incroci storici tra Varese e Pesaro è quasi superfluo visto che sulla rivalità tra due provinciali di lusso si sono disputate sfide di primaria importanza a partire dalla finale-scudetto del ’90 “intaccata” dal grave infortunio al ginocchio di Sacchetti in gara-2. Piuttosto, tra gli altri spunti notevoli, c’è il confronto a distanza tra il veterano della Carpegna Carlos Delfino e l’amministratore delegato di Varese, Luis Scola. Argentini, quasi coetanei, compagni di squadra in tante vittorie della Albiceleste a partire naturalmente dall’oro olimpico di Atene. Ecco: Delfino ha un precedente particolare contro Varese: nel marzo di vent’anni fa a Masnago realizzò il proprio massimo di punti in Italia segnandone 39 con la maglia della Viola Reggio Calabria (che batté la Metis di Beugnot). Se la vendetta è un piatto da servire freddo, questo è il momento giusto.

