Luino, pronto il progetto esecutivo per l’ospedale di comunità

L’iter per l’ospedale di comunità di Luino, iniziato nell’ottobre 2021, prosegue: l’ASST Sette Laghi ha comunicato che lo studio tecnico incaricato ha consegnato il progetto esecutivo per la struttura, il quale andrà ora verificato e validato. Al termine di queste operazioni si procederà con l’affidamento delle opere con i lavori che inizieranno entro aprile per arrivare alla consegna del reparto a fine 2023.

Per l’intervento saranno investiti oltre 1,5 milioni di euro a fronte di un costo complessivo di circa 2,12 milioni. Il progetto prevede la realizzazione di un ospedale di comunità, ovvero di una struttura dedicata a un’assistenza intermedia tra un ricovero vero e proprio e le cure domiciliari. Aperto quindi a pazienti che hanno necessità di assistenza e sorveglianza da parte del personale infermieristico ma che per varie ragioni non possono essere accudite a casa.

A Luino questo reparto troverà posto al quinto piano del padiglione centrale dell’ospedale cittadino, reso di nuovo agibile grazie al rifacimento della copertura. Vi saranno ricavati 20 posti letto, uno dei quali in isolamento per pazienti infettivi.

Il piano sarà indipendente dal punto di vista impiantistico rispetto al resto dell’ospedale così da garantire condizioni ambientali e climatiche specifiche. Tutti i locali saranno predisposti in modo da ridurre al minimo eventuali interventi di riconversione e potenziamento dei posti letto in caso di emergenza pandemica.