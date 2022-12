A Luino un ciclo di incontri sul tema “Psicologia dello sport”

Il Comune di Luino sta organizzando un ciclo di incontri sul tema “Psicologia dello sport” rivolti alle associazioni, alla scuola e alle famiglie. Gli incontri si svolgeranno nella sala Reale di Palazzo Verbania alle ore 20:30. Si è già svolto il primo incontro, il 16/11/2022 con il tema: «Introduzione alla psicologia dello sport» – Incontro introduttivo durante il quale sono state trattate le origini, gli obiettivi della psicologia dello sport, le aree di intervento, oltre ad un accenno agli aspetti psicologici implicati nella pratica sportiva.

Prossimo appuntamento sarà: mercoledì 7 dicembre alle 20,30 Palazzo Verbania – ingresso libero «Il ruolo dell’allenatore» – Incontro incentrato sul ruolo dell’allenatore, la comunicazione con gli atleti, un affondo sugli aspetti psicologici implicati nella pratica sportiva.

A seguire, i successivi appuntamenti del ciclo di incontri sul tema saranno: 16 febbraio 2023 ore 20:30 «Strumenti dello psicologo dello sport» – Incontro focalizzato sulla figura dello psicologo dello sport in relazione con l’allenatore e lo staff, gli strumenti che può mettere in campo lo psicologo in sport individuali e di squadra; 17 febbraio 2023 ore 20:30 «Genitori a bordo campo» – Incontro rivolto ai genitori che inevitabilmente ricoprono un ruolo all’interno del contesto sportivo; verrà quindi approfondita la loro presenza e influenza sul contesto e sui figli giocatori.

Relatrice delle serate la dottorressa Francesca Franchi – psicologa, psicologa dello sport e psicoterapeuta in formazione. Nata a Crema e trasferita a Milano durante gli studi. Avendo maturato un forte interesse per le discipline umanistiche, ha proseguito gli studi alla facoltà di Scienze e Tecniche Psicologiche presso l’Università Cattolica di Milano; in seguito, ha conseguito la laurea magistrale in Psicologia per le Organizzazioni, volgendo la sua attenzione principalmente alla dimensione del gruppo e dello sport. La passione per lo studio delle funzioni psichiche e delle relazioni umane l’hanno poi portata ad intraprendere la specializzazione in psicoterapia presso l’Istituto di Psicoterapia Relazionale Integrata di Bergamo. Tra il percorso universitario e il percorso di formazione in psicoterapia, si è specializzata in ambito sportivo, frequentando un Master in Psicologia dello Sport. Ha approfondito la sua formazione presso il Centro per la famiglia di Peschiera Borromeo, A.C. Milan, la Comunità educativa integrata Artemisia Junior e l’ASST di Crema in ambito oncologico.