Teatro, cinema e fotografia: tre eventi per promuovere il rispetto della dignità delle persone

I Colori del Mondo Odv, attraverso l’operato dei volontari del suo Gruppo Mares, opera da anni sul territorio provinciale per la promozione della dignità delle persone vittime della tratta degli esseri umani – in particolare quella femminile – mediante attività di strada e di sensibilizzazione. Per richiamare l’attenzione su questi fenomeni, sono stati organizzati tre eventi culturali.

Il primo appuntamento si è tenuto lo scorso 25 novembre presso le ACLI di Gallarate con la proiezione del film “LILJA 4-EVER”.

Il secondo evento invece sarà domenica 4 dicembre dalle 16:00 alle 19:00 presso il salone esposizioni delle ACLI di Varese, in via Speri Della Chiesa n.9, e consisterà in una mostra fotografica dal titolo “Lo sguardo oltre l’indifferenza”, con testimonianze dirette dei volontari del progetto Mares.

Il terzo ed ultimo evento, previsto per sabato 17 e domenica 18 dicembre, consiste in una interessante e particolarissima performance teatrale dal titolo “No Body”. La performance, ospitata presso il salone delle ACLI provinciali di Varese, consiste in una installazione teatrale che invita il pubblico a guardare oltre il velo dell’apparenza offrendo un’esperienza immersiva nel fenomeno della prostituzione e della tratta di esseri umani. Un viaggio sensoriale della durata di ’45 minuti, vietato ai minori di 14 anni, messo in scena dalla Compagnia Teatrale FavolaFolle. L’ingresso è libero, ma per parteciparvi è indispensabile la prenotazione: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-nobody-varese-17-18-dicembre-464992504097

Tutte le iniziative sono state organizzate in collaborazione con le ACLI provinciali di Varese e il Coordinamento donne ACLI, con il finanziamento dalla Fondazione la Sorgente Onlus.