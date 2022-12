Telethon a Gorla Minore, una serata di comicità per fare del bene

Mercoledì 7 dicembre a Gorla Minore la “Comedy Night”, una serata per aiutare attivamente Telethon e i suoi progetti, assistendo allo spettacolo di alcuni comici

Max Pieroboni, Rosy Cannas, Renzo Sinocori e Beppe Lodetti: tanti i volti della comicità che mercoledì 7 dicembre sapranno regalare una serata all’insegna del buonumore ai gorlesi. Ma, soprattutto, sarà l’occasione di realizzare qualcosa di importante, capace di cambiare il destino di tante persone meno fortunate.

La “Comedy Night“, questo il nome dell’evento previsto all’Auditorium Peppo Ferri, ha infatti la finalità di aiutare attivamente Telethon e i suoi progetti.

Un momento di aggregazione per la comunità, che potrà mostrare il suo buon cuore e ripagare l’impegno che tante persone e tante associazioni mostrano quotidianamente in iniziative ricche di sentimento, come questa.

L’ingresso è libero, ma durante la serata sarà possibile acquistare numerosi prodotti Telethon.

Solidarietà e cause importanti saranno dunque il leit motiv di un evento atteso dall’Amministrazione comunale di Gorla Minore, ma anche delle vicine Marnate e Gorla Maggiore, che hanno anch’ esse patrocinato la serata.

Ai banchi di regia, la Pro loco, l’associazione Aidel 22 e la sezione locale di Avis: tutti insieme pronti a collaborare per la riuscita di un momento in cui risate e divertimento andranno a braccetto con la solidarietà.

Tutte le informazioni: