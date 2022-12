Tris di arrivi per il Città di Varese: Mecca, Rossi e Rossini

In mattinata le firme in sede, nel pomeriggio l’allenamento al centro sportivo delle Bustecche. Il Città di Varese ha così accolto Alessandro Rossi, Riccardo Rossini e Bryan Mecca, i tre nuovi arrivi dal mercato invernale, che si è aperto il 1 dicembre. Tre pedine di spessore per la categoria, che dovranno portare alla squadra di mister Luciano De Paola non solo un apporto tattico ma anche caratteriale, per dare quella svolta che servirà a invertire la rotta di una stagione fino a oggi negativa.

Il difensore centrale Alessandro “Lillo” Rossi e il centrocampista Riccardo Rossini arrivano dal Casale in piena crisi societaria, mentre Bryan Mecca ha vestito in questa prima parte di stagione la casacca del Fanfulla.

Rossi è un difensore roccioso, classe 1994 di Cuneo, che fino all’estate scorsa è stato una bandiera del Bra, dove ha giocato anche tra i professionisti.

Rossini, nato a Milano ma residente a Gallarate, classe 1993, è invece un centrocampista di inserimento che può giocare anche da attaccante. Per lui oltre 200 presenze in Serie C.

Mecca è di Fagnano Olona, classe 1999, è stato uno dei grandi protagonisti della splendida stagione della Castellanzese di due anni fa, così come della Casatese l’anno scorso.

Saltato il tesseramento del 2001 ghanese Jonathan Adusa per un infortunio al ginocchio, la società è alla ricerca di un altro esterno d’attacco under che possa portare vivacità alla fase offensiva biancorossa. Possibile poi, come anticipato dal presidente Stefano Amirante in mattinata (leggi qui) che possa arrivare un altro jolly per il reparto avanzato. In uscita invece saranno da monitorare le posizioni di Premoli e Cappai.

Il comunicato: