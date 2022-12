A Varano Borghi l’ultimo saluto a Nicola Della Valle “Debba”

Si terranno nella chiesa parrocchiale di Varano Borghi, sabato 31 dicembre, alle 10,30, i funerali di Nicola Della Valle, detto “Debba, morto nell’incidente avvenuto a Varano Borghi, lungo la Provinciale che costeggia il lago di Comabbio, nel pomeriggio di Natale.

Sarà possibile salutare “Debba” anche alla Casa Funeraria di Via Piave 6 ad Azzate, prima dei funerali. Nicola Della Valle era molto conosciuto in paese ed era il gestore del circolo di Oneda, nella frazione di Sesto Calende. Dalla sua scomparsa sono stati moltissimi i messaggi di affetto per i suoi cari e molti i ricordi da parte delle persone che lo conoscevano.