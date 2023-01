Al Santuccio di Varese la presentazione dei candidati di Azione-Italia Viva con Calenda e Bonetti

Sala piena al teatro Santuccio di Varese per l’arrivo di Carlo Calenda a Varese: un incontro partecipato che ha visto, oltre all’arrivo del Leader romano del terzo polo, anche la presenza dell’ex ministra ora senatrice Elena Bonetti e dell’ex rappresentante di spicco di Forza Italia Giusy Versace, oltre all’onorevole rappresentante del territorio Maria Chiara Gadda.

Carlo Calenda è stato accolto tra gli applausi: «Non voteremo il candidato migliore per la Regione Lombardia, ma voteremo secondo un mood – ha ammesso provocatoriamente – In un paese normale, nessuno voterebbe Fontana dopo il Covid, non sarebbe stato nemmeno candidato. Invece dovremo adoperarci per cambiare, scegliendo tra quello che ha funzionato e quello che non ha funzionato. Due anni fa noi consideravamo eroi i medici e gli operatori con i volti segnati dalle mascherine, ora nella manovra non c’è un euro per loro».

Calenda si scaglia contro «Questo grande rumore di sottofondo, che non significa nulla, dove tutti hanno una memoria cortissima» e rivendica «La possibilità di essere d’accordo con le dichiarazioni di Nordio, quando io le pensavo prima che arrivasse Nordio. Non posso mica cambiare opinione e posizione perché adesso lo dice anche Nordio».

Anche Elena Bonetti ha schiacciato il tasto della concretezza che contraddistingue la loro formazione, per infiammare la platea. Prima di loro però, proprio Maria Chiara Gadda e Giusy Versace, nell’insolita veste di presentatrici, hanno introdotto i candidati della provincia di Varese: Giuseppe Licata, Nicoletta San Martino, Marika Merani, Gianluigi Farioli, Anna Lisa Renoldi, Anna Agosti, Giacomo Alessandro Cattaneo e Stefano Sist.

I CANDIDATI

Giuseppe Licata – Sindaco di Lozza, rieletto con oltre il 70% dei voti, è il capolista e il coordinatore di Varese di Italia Viva. Si è occupato dei temi di Pedemontana fin dall’inizio.

Nicoletta San Martino – Varesina, è assessore all’ambiente del Comune di Varese, particolarmente attenta all’economia circolare e alla sostenibilità.

Marika Merani – Insegnante, psicologa, si occupa in particolare di giovani e istruzione.

Gianluigi Farioli – Politico di lungo corso, conosciutissimo, è stato sindaco di Busto Arsizio

Anna Lisa Renoldi – Ex vicesindaco di Saronno, è impegnata da molti anni in particolare sui temi della sanità e dell’Ospedale di Saronno.

Anna Agosti – Ventisei anni, è assessore alla cultura e ai servizi sociali a Galliate Lombardo, al centro della sua attenzione i giovani e la formazione.

Giacomo Alessandro Cattaneo – Imprenditore del settore tessile, ha a cuore il tema dei trasporti, la cui efficienza dà un valore aggiunto al territorio.

Stefano Sist – Luinese, si occupa dello sviluppo della zona del lago Maggiore e per questo si batterà.