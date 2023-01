Aperte le iscrizioni per la pedalata di San Valentino

L’attività ciclistica nel Varesotto torna con un appuntamento classico: la Pedalata di San Valentino che festeggia la sua 46esima edizione. Tradizione e innovazione nella manifestazione che andrà in scena a Gavirate domenica 12 febbraio che vedrà un percorso per gli amanti del Gravel per il secondo anno dopo avere inaugurato lo scorso anno questo tipo di eventi in provincia di Varese. C’è poi il ricordo dedicato a Bruno Bertagna, colui che per molti anni è stato l’anima delle Pedalata di San Valentino che verrà ricordato a poco meno di due anni dalla sua prematura scomparsa.

In cabina di regia la Società Ciclistica Orinese supportata dal team Contini, dalla guida cicloturistica Angelo Falconati che ha tracciato il percorso gravel, con il patrocinio del Comune di Gavirate, del Panathlon International Club Varese e della Fondazione Michele Scarponi nell’ambito delle iniziative di Ciclovarese.

Due i tracciati per la mini rando, di 50 e 70 chilometri, uno grvael di 54 chilometri, per tutti la partenza dal centro di Gavirate (via Garibaldi) dalle ore 8.15 alle ore 9.30. Sono aperte le iscrizioni – mail ciclovarese2022@gmail.com o presso i sei punti accreditati, dove si potrà ritirare il pacco gara (garantito per i primi 100 iscritti) con un contributo di Euro 10, previsti alla Cicli Botteon di Cocquio Trevisago, EBS Gavirate, Cicli Ambrosini Varese, MC Bici Varese a Buguggiate, Crema Bike a Somma Lombardo e la Bottega del Romeo a Ispra. L’iscrizione il giorno della manifestazione presuppone un contributo di Euro 15.