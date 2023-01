Artoni ringrazia Moratti per il tour all’ospedale di Luino

«In qualità di presidente del comitato ospedale Luino 3.0 devo ringraziare la dott.essa Moratti, candidata alla presidenza regionale, che ha tranquillizzato i presenti sul suo impegno per mantenere la struttura di Luino efficiente, come del resto ha cercato di fare quando era assessore alla sanità». Lo ha detto il consigliere comunale Furio Artoni (nella foto con Letizia Moratti).

«L’incontro con i rappresentanti del comitato ha avuto lo scopo anche di chiarire quale sia il suo programma per i centri periferici come Luino. La stessa Moratti ha manifestato solidarietà agli sfollati di Creva con l ‘impegno di affrontare la situazione in un tavolo regionale onde evitare che sui cittadini sfollati gravino costi illegittimi», ha concluso Artoni.