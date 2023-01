Busto Arsizio e il mondo della scherma in lutto per Cesare Vago

Industria e scherma. Sono questi i due mondi che a Busto Arsizio si sono uniti oggi dal lutto di Cesare Luigi Vago, un grande imprenditore e un faro nel mondo dello sport.

Classe 1926, per ben 54 anni è stato presidente della Pro Patria Scherma, diventando un punto di riferimento del movimento schermistico per generazioni di appassionati. Proprio per l’anniversario straordinario del suo mezzo secolo di presidenza, nel 2018, gli venne attribuita la massima Onorificenza federale nel giorno in cui il Comune bustocco diventava City Partner della FIS.

La FederScherma lo ricorda così:

La Federazione Italiana Scherma ricorda con cordoglio e commozione la figura di Cesare Luigi Vago, grande uomo di sport che questa notte – serenamente – è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari e delle tante persone che l’hanno conosciuto e apprezzato nel mondo delle pedane.