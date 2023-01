Ciclabile valle Olona, chiuso il sentiero fra Castiglione e Gornate Olona per due ponticelli pericolanti

Da oggi un tratto della ciclo-pedonale della valle Olona, per esattezza dalla salita del Piccolo Stelvio a San Pancrazio, verso Gornate Olona, sarà chiuso.

La condizione di due ponticelli pericolanti ha infatti allertato l’Amministrazione comunale di Castiglione Olona che, preoccupata per possibili rischi di dissesti ulteriori e incidenti nell’area limitrofa, ha deciso di intervenire.

Il passaggio di persone che percorrono la ciclo-pedonale sarà infatti interrotto e l’area verrà messa in sicurezza.

«Non potevamo aspettare oltre – chiarisce il sindaco di Castiglione Olona Giancarlo Frigeri – pertanto oggi è stata emessa un’ordinanza di chiusura del sentiero: un’attenzione condivisa con l’Amministrazione comunale di Gornate Olona, che si occuperà di impedire l’accesso al tratto in questione dal loro territorio».

L’ordinanza anticipa un importante incontro che si svolgerà la prossima settimana per la gestione e la manutenzione dell’area: «Ho convocato un tavolo di lavoro con i responsabili della Provincia, Ferrovie Nord e i tecnici, in modo da riflettere sulla messa in sicurezza dell’area e sulla gestione della manutenzione dei lavori, attuali e futuri» tiene a precisare Frigeri.

Passeggiate sospese, dunque, lungo questo tratto della ciclo-pedonale, con la speranza che in primavera si possa tornare ad attraversare questi luoghi, tanto apprezzati da chi ama camminare nel silenzio della natura in valle Olona.