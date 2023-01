Comitato “Per via Bodmer più sicura”: nuova assemblea per la sicurezza

(A cura del Coordinamento del Comitato “Per via Bodmer più sicura” – Gianfranco Malagola, Barbara Parietti, Maria Stella Riva)

Giovedì 19 gennaio si è tenuta l’Assemblea pubblica del Comitato “Per via Bodmer più sicura” con la presenza del sindaco Marco Fazio e di molti membri del Comitato. Ad introdurre la serata per ringraziare il primo cittadino, l’amministrazione comunale e i tecnici del comune per la realizzazione dell’impianto semaforico tra via Bodmer e via Ongetta – unitamente all’illuminazione dei passaggi pedonali di via Bodmer e via Mameli – è stata Maria Stella Riva.

La discussione si è così aperta coinvolgendo tutti i presenti che hanno sottolineato come sia sotto gli occhi di tutti (e molti membri del Comitato intervenuti l’hanno ribadito) come si sia conseguito un miglioramento per quanto riguarda la velocità delle automobili in transito lungo la via Bodmer. La presenza del semaforo, con la sua sequenza temporizzata di verde e di rosso, ha un effetto dissuasivo sugli automobilisti che rallentano in prossimità dello stesso, creando condizioni di maggior sicurezza anche per gli attraversamenti pedonali e di riduzione delle velocità di punta.

Sono stati poi raccolti utili suggerimenti dai cittadini presenti come, ad esempio, la necessità di definire meglio, mediante segnaletica orizzontale, la zona di arresto per le autovetture provenienti da Via Ongetta. Successivamente Gianfranco Malagola ha sottolineato la necessità di proseguire con le altre richieste ed in particolare con la realizzazione del passaggio pedonale tra via Mazzini e via Bodmer. Un tratto di strada dove le automobili viaggiano ad elevata velocità e spesso anche in sorpasso, creando situazioni di pericolo per tutti gli utenti della strada (soprattutto i pedoni). A tal proposito alcuni membri del Comitato hanno dimostrato attraverso apposite misurazioni il rispetto delle distanze minime di visibilità previste dalle normative in vigore atte alla realizzazione del suddetto passaggio pedonale.

Si è poi evidenziato il grave stato di degrado del marciapiede che costeggia il lago: le numerose buche e la protezione laterale in ferro ormai arrugginita creano situazioni di grave rischio per chi percorre a piedi quel tratto di strada. Il Sindaco ha confermato l’attenzione dell’amministrazione rispetto a queste richieste. Da parte del Comune vi è l’impegno a verificare la possibilità di un intervento complessivo per il passaggio pedonale ed il rifacimento completo del marciapiede.

Al fine di accelerare le pratiche per il passaggio pedonale e il rifacimento del marciapiede Barbara Parietti ha proposto una raccolta firme tra i cittadini creando una massa critica di utenti, a supporto delle iniziative che il Comune presenterà alla Provincia. Su suggerimento di alcuni cittadini – che hanno sottolineato la presenza di ulteriori criticità in termini di velocità di punta per le autovetture provenienti da Porto Valtravaglia – è stata infine avanzata la terza richiesta: questa concerne l’installazione di un dispositivo di controllo della velocità (autovelox) senza la presenza della Pattuglia della Polizia nel tratto tra via Porto Valtravaglia e l’inizio di via Bodmer.

L’Assemblea si è conclusa in un clima di grande soddisfazione. Si rafforza così la convinzione condivisa da tutti i partecipanti, che quando i cittadini si riuniscono e si impegnano con costanza, impegno e determinazione, i risultati per il bene comune si ottengono, grazie soprattutto ad una proficua collaborazione con l’Amministrazione Comunale.