Da Confident Varese impianti zigomatici in caso di atrofie mascellari

Tornare a sorridere in 24 ore e azzerando i traumi intra e post operatori è la risposta alternativa a chi è destinato alla classica dentiera

Non è più una novità che il gruppo Confident sia diventato in poco tempo un centro di referenza implantare. Con cinque sedi totali, tra cui una a Varese, offre tutti servizi odontoiatrici, tra cui spiccano le più moderne tecniche implantari che con centinaia di casi all’attivo permettono ai pazienti oggi di affrontare percorsi chirurgici per riavere una dentatura fissa in 24 ore, senza dolore, e con costi accessibili a un bilancio familiare.

Implantologia zigomatica: in cosa consiste

Si tratta di una metodica d’eccellenza proposta in Confident Studi Dentistici, si inserisce nella proposta implantare con le più moderne e meno invasive tecniche di riabilitazione. Si rivolge a tutti coloro che soffrono di forti carenze della struttura ossea, alle persone che si sono sentite negare biologicamente la possibilità di inserire impianti per poter rimpiazzare con un lavoro fisso una o più mancanze dentali per insufficienza di osso necessario ad accedere a interventi implantari. L’avvento di alternative anatomiche come lo zigomo permettono con un protocollo mirato di avere nuovamente questa possibilità.

Sedazione cosciente con anestesista

Lo spettro per tutti i pazienti di affrontare disagio e dolore accedendo a tale tecnica viene «cacciato» dal supporto della figura anestesiologica. L’ anestesista, attraverso la somministrazione di farmaci ambulatoriali per via endovenosa, sottopone il paziente alla sedazione cosciente per un intervento efficace senza traumi e disagi durante e dopo la seduta chirurgica, inibendo nell’unica seduta chirurgica del percorso di cure tutti i disagi che può portare l’attività del chirurgo. Questa forma di anestesia induce rilassamento e abolizione della sensibilità al dolore, senza però causare la perdita di coscienza. La sedazione cosciente è anche importante e di aiuto per l’azzeramento del trauma post operatorio: niente più gonfiori, lividi e chimosi nelle ore successive all’intervento. Il paziente potrà così lasciarsi alle spalle lo «scoglio» della tanto temuta chirurgia.

Denti fissi in 24 ore

L’approccio moderno di Confident volto al perfezionare il percorso e ridurre l’impatto dei propri interventi sui pazienti, consente a tutti di passare in un solo giorno da una situazione di diagnosi all’estrazione di tutti gli elementi dentali, o da una dentiera a un’arcata fissa in sole 24 ore. La collaborazione con laboratori certificati e altrettanto al passo con la tecnologia e aggiornamento permette infatti di passare dall’intervento di inserimento di impianti ed estrazione dei denti a riavere una funzionalità ed estetica immediata a distanza di un giorno.

Valutazione e analisi con attrezzature di ultima generazione

È prassi degli studi dentistici Confident e dei loro specialisti in chirurgia, selezionati e sottoposti ad aggiornamento continuo, valutare e pianificare tutte le casistiche con conseguente diagnosi attraverso attrezzature di ultima generazione come la Tac 3D digitale, che garantisce l’abbattimento di raggi e la relativa esposizione presente in tutti gli ambulatori.

La valutazione mirata alla fattibilità dell’intervento viene eseguita una Tac 3D e uno screening con specialista in chirurgia: anche grazie a questo scrupoloso iter sono decine di centinaia gli impianti inseriti con successo presso i poliambulatori del Gruppo Confident.

Questa procedura permette agli specialisti Confident di individuare le porzioni d’osso qualitativamente più idonee all’inserimento degli impianti e di scegliere per questi ultimi gli esatti diametri e lunghezza. Ed è così che a tutti è concesso un parere e una diagnosi mirata!

Prenota un consulto

Professionalità, fiducia, continuità, sicurezza e innovazione, sono i valori che caratterizzano il gruppo. L’utilizzo di strumenti diagnostici di ultima generazione consente ai professionisti di Confident di svolgere una diagnosi e una pianificazione del percorso terapeutico in modo preciso e completo. Orari flessibili (dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 20), pagamenti personalizzati, agevolazioni e una serie di convenzioni sono altre caratteristiche che hanno segnato il grande successo di Confident.

Confident Card

Un successo che è frutto anche di un ingente piano di investimenti che il gruppo Confident, con proprietà italiana e con oltre un decennio di esperienza nel settore odontoiatrico, ha effettuato sulla Confident Card, con lo scopo di agevolare e rendere accessibili a tutti, presidi e trattamenti fondamentali per mantenere sano il cavo orale. Perchè la filosofia di Confident è quella di anteporre la prevenzione alla cura.

In particolare è molto apprezzata la possibilità di associare la carta ad altre quattro persone che automaticamente possono usufruire degli innumerevoli vantaggi della Confident Card, che permette di avere ogni anno, per ciascuna persona:

2 ablazioni del tartaro

Panoramica digitale

TAC 3D

Sigillature dei solchi

Presidi d’urgenza

Estrazioni denti decidui