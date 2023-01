L’ex consigliere comunale PD di Varese Luca Paris passa al Movimento 5 Stelle

Il consigliere comunale di Varese Luca Paris, dopo l’abbandono del PD avvenuto a fine 2022, scopre le carte e annuncia dove si dirigerà la sua passione ed esperienza politica: all’interno del rinascente gruppo del Movimento 5 Stelle a Varese.

Luca Paris, rieletto consigliere comunale nel 2021 tra le file del PD, è dal 6 dicembre scorso passato al gruppo misto e come tale resterà, formalmente: ma da oggi il Movimento 5 Stelle avrà anche un referente a palazzo Estense.

«Ho atteso che i giochi per le elezioni regionali fossero fatti, prima di comunicare la mia decisione – ha spiegato Paris dal Gazebo del movimento in piazza del Podestà a Varese, dove sono stati presentati i candidati alle regionali – Per rendere chiaro il fatto che la mia scelta era ideale e non finalizzata a una candidatura, che in effetti non c’è. Ora però posso dirlo chiaramente, mi sono iscritto al Movimento 5 Stelle di Varese».

Riguardo a questo importante passaggio, avvenuto dopo anni e anni di militanza nel PD di cui è stato anche segretario cittadino fino al 2018, e consigliere comunale fino alla sua decisione di lasciare il partito e andare nel gruppo misto, Paris commenta: «Come diceva Churchill, a volte bisogna cambiare partito per poter rimanere delle stesse idee».