Cosa fanno le api in inverno?

LE API IN INVERNO

In inverno le api formano il cosiddetto “glomere”, dal latino glomus, “gomitolo”: un raggruppamento utilizzato per stare al caldo quando le temperature scendono sotto i 10 gradi.

Per capire quando unirsi nel glomere le api si dividono tra “api calorifero” e le “api termometro“, le prime sono quelle che stanno nella parte interna del glomere, le seconde quelle che sono nella parte più esterna. Fanno i turni, come delle brave operaie e quando fa davvero freddo si stringono sempre di più, stando tutte vicine vicine.

Lo scopo di questo ammassamento di api operaie che si stringono fra loro nei mesi invernali è quello di mantenere costante la temperatura all’interno dell’alveare. Viene formato tra i favi mantenendo al centro parte delle scorte predisposte per superare la stagione fredda. Le api all’esterno del glomere possono sopravvivere a temperature molto rigide (sopportano fino a -40°), poiché ricevono periodicamente il cambio dalle api all’interno dello stesso.

Le api invernali sono più grassocce perché mangiano più polline e hanno proprio il compito di scaldare. I fuchi maschi vengono “espulsi” perché la loro funzione riproduttiva, in inverno, viene meno e scaldarli sarebbe un costo troppo alto per la comunità.

Quando la temperatura lo permette, le api svolgono anche il “volo di purificazione” effettuato per “liberarsi”, per evacuare, o per dirla in maniera più comprensibile per fare cacca o pipì. Quando fa un po’ più caldo, nelle giornate più miti, escono, fanno i loro bisogni, e poi tornano dentro.

Le api sono fondamentali per l’uomo, ormai dovremmo averlo imparato. Come dovremmo aver imparato che sono in pericolo per una serie di cause, cambiamenti climatici, pesticidi, malattie, parassiti, predatori e nubi tossiche. Abbiamo deciso di provare a raccontare cosa fanno le api e cosa fanno gli apicoltori per prendersene cura.

Seguiremo per un anno intero il ciclo di vita di questi preziosi animali con l’aiuto di Federico Tesser, apicoltore che produce miele biologico con la sua azienda Fonteincantata.

Staremo “Un anno con le api” raccontando mese per mese quali sono i passaggi fondamentali che compie un apicoltore, unendo a questo racconto “didascalico” una parte più concreta che spiegherà cosa si può fare con il miele: ricette, curiosità e “segreti” utilizzando tutti i prodotti derivati dal lavoro delle api.

