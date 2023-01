A Cuvio la Proloco si inventa il “giro dei presepi”

Le vie del centro storico di Cuvio animate da addobbi natalizi. Da un monitoraggio di associazioni legate al turismo, si evince che durante le festività a cavallo fra vecchio e nuovo anno oltre il 20% gli italiani andranno in vacanza, e il restante 80%, la maggioranza, ha deciso di godersi i giorni di riposo a casa: è ad essi che sono principalmente rivolte le attività culturali legate alla valorizzazione dei luoghi per mano di associazioni e volontari.

Tra i luoghi vocati a coniugare l’esaltazione del bello con la tradizione vi è anche Cuvio: i vari luoghi addobbati con presepi, alberi o altre decorazioni, realizzati da privati o associazioni hanno creato una particolare atmosfera natalizia e sono venute a formare un itinerario che oltre a ricordare la nascita di Gesù porta ad ammirare angoli e luoghi del paese. La Pro Loco di Cuvio, come sempre in prima fila a caldeggiare e sostenere la varie iniziative atte a rendere più attraente le vie e gli angoli del paese, ha organizzato un censimento di questi punti con il piacevole risultato di scovarne circa una ventina, creando così un piccolo tour del centro storico, che consigliamo di visitare in questi giorni di festa a coloro che vogliono smaltire panettoni e lauti pranzi passeggiando tra presepi e alberi di natale.

Con la cartina redatta dalla Pro Loco si potrà seguire il percorso della breve passeggiata tra le vie di Cuvio nella quale traspare tutta la dedizione che ha permesso con particolare passione e gusto di ornare anche cappellette, edicole votive, fontanelle. Seguendo l’itinerario natalizio come previsto dalle indicazioni della mappa, oltre ai considerevoli lavori di Alpini, Scuola dell’Infanzia, Oratorio e di altri privati si potrà andare ad apprezzare le bellezze dei ristrutturati lavatoi del “Poncin” e della “Madonnina.

Le cappellette devozionali, poste nella parte a valle e adornate con presepi, sono impreziosite da affreschi del XVI-XVII secolo e presentano anche opere di Giovan Battista Ronchelli. Anche le fontanelle, alcune storiche ma ormai in disuso, sono state coinvolte in questo abbellimento urbano. Nella parrocchiale SS.Pietro e Paolo, la rappresentazione della natività, realizzata da Padre Massimiliano riciclando scatole e cartoncini, è circondata dai pregevoli affreschi degli Arzuffi Pasquale e Luigi, pittori bergamaschi del Novecento.