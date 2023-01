Grande atmosfera e vittoria piemontese alla Conforama Cup di Varese

Si è conclusa con la vittoria di GGS Basketball la Conforama Cup, quadrangolare che si è svolto nella giornata di mercoledì 4 gennaio, organizzato dalla Varese Academy per la categoria Under 15.

Al PalaInsubria di via Monte Generoso a Varese, al termine di quaranta minuti molto intensi, la formazione cuneese ha avuto la meglio 75-66 sui padroni di casa biancorossi.

La Academy ci ha provato in tutti i modi, ha lottato, ma si è dovuta arrendere alla maggiore fisicità dei biancoverdi guidati da Giulio Vergnaghi, autore di 24 punti (tirando 6/10 da campo) e premiato come MVP del torneo. Complimenti a coach Luca Di Meo, al suo staff e ai suoi ragazzi per la vittoria del torneo.

In mattinata, la squadra varesina ha avuto la meglio su Moncalieri 87-75 nella prima semifinale, mentre GGS si è imposta 71-67 in un altro match molto combattuto sull’Olimpia Milano. I meneghini si sono poi imposti nella finale per il terzo posto battendo 83-60 Moncalieri.



Due i biancorossi varesini sono stati premiati nel miglior quintetto: Realini e Zanitelli. Poi a completare i due atleti di GGS Raffaele Ficetti, Edoardo di Meo oltre a Federico Lunardi di Moncalieri. Mvp meritato del torneo a Giulio Vergnaghi.

«Grazie al nostro Main Sponsor Conforama – il commento della società organizzatrice -, alle società che hanno accolto positivamente il nostro invito, ai ragazzi di Italhoop, al Responsabile del Settore Giovanile Fip Lombardia Giuseppe Rizzi e ai genitori di tutti i giovani atleti che hanno riempito le tribune del Pala Insubria per questa bella giornata di sport».

Miglior quintetto:

Lorenzo Zanitelli (Varese Academy)

Stefano Realini (Varese Academy)

Raffaele Ficetti (GGS Basketball)

Edoardo Di Meo (GGS Basketball)

Federico Lunardi (Pallacanestro Moncalieri)

MVP: Giulio Vergnaghi (GGS Basketball)

I risultati delle partite:

Conforama Varese Academy – Pallacanestro Moncalieri: 87-75

Olimpia Milano – GGS Basketball: 67-71

Olimpia Milano – Pallacanestro Moncalieri: 83-60

Conforama Varese Academy – GGS Basketball 66-75