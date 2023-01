Impresa Varesina: vittoria in 10 in casa dell’Arconatese

La Varesina si prende una gran bella vittoria, conquistando tre punti al “Gianni Brera” di Pero, casa dell’Arconatese per 1-0. È la zampata di Gasparri al 20′ del secondo tempo a decidere una gara ricca di emozioni ma che alla fine si è decisa su un episodio.

Dopo un primo tempo equilibrato, con qualche occasione ma nessun gol, nella ripresa l’andamento della gara cambia rapidamente perché al 4′ il centrocampista delle fenici Gomis viene espulso per proteste. In 10 contro 11 la Varesina si chiude bene e cerca di limitare gli attacchi oroblu. L’Arconatese invece non riesce a far breccia nel muro rossoblù e paga a carissimo prezzo un’indecisione della difesa: un mancato disimpegno permette a Malvestio di servire un assist d’oro per Gasparri, che insacca il gol-partita.