Incidente stradale a Castano Primo: coinvolte due persone

Un incidente stradale ha coinvolto due persone, una donna di 22 anni e un uomo di 74, oggi a Castano Primo, in provincia di Milano.

L’incidente, che ha visto coinvolte due auto, è avvenuto sulla via Magenta. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sull’accaduto.

I Carabinieri di Legnano sono stati allertati per fare chiarezza sulla dinamica dell’incidente. Le condizioni delle due persone coinvolte sono state indicate come codice giallo.